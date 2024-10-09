Одетых в короткие топы женщин сняли с авиарейса: «Почувствовали себя преступницами»

Двух женщин сняли с рейса авиакомпании Spirit Airlines за то, что они были одеты в короткие топы. Друзья говорят, что они почувствовали себя «преступницами» после того, как бортпроводник-мужчина попросил их «надеть что-нибудь».
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