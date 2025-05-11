«Простите за внука-предателя»: в Берлине у памятника советским воинам появилось фото деда Зеленского Ирина ВальковаНакануне Дня Победы в столице Германии у знаменитого монумента воинам Советской Армии в Тиргартене появилось неожиданное и вызывающее глубокие чувства напоминание о связи поколений.