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Царьград

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Житель Вязников украл у женщины сумку с 1 млн рублей

Житель Вязников украл у женщины сумку с 1 млн рублей

В Вязниковском районе возбуждено уголовное дело о краже после того, как 36-летняя местная жительница лишилась сумки с деньгами и драгоценностями.

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