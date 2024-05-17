Со срочной миссией в Киев прибыл Блинкен По данным украинских СМИ, губернатор Харьковской области Олег Синегубов покинул Харьков, поскольку российские войска подошли к центру города на несколько километров.
Украина: начинается паника
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Татьяна, здравствуйте! А самый первый уже в аду, я имею ввиду кравчука, вы разве не знали?
Ответить
15 час.
Виктор Луговой
Что может Блинькин? Может абонировать ещё один кабак, навесить на пузо электричку с грифом под праву руку - и слабать пару блюзей... Любопытен я знать: он за кабацьку игру получает официально или чёрным налом в кепку? Налоги - плочены? Музикмен херов (непечатное)... Числился политиком - стал шарманщиком. Расходимся.
Ответить
8 час.
Владимир Шалимов
А и верно, могли бы одной ракетой сразу двоих жыдят грохнуть: и Зе, и Бли. Заодно и нелигитимность укрофашистской власти с 21 моя порешали бы.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии