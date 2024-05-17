Украина: начинается паника

МП Михаил Пантюхин Татьяна, здравствуйте! А самый первый уже в аду, я имею ввиду кравчука, вы разве не знали?

Виктор Луговой Что может Блинькин? Может абонировать ещё один кабак, навесить на пузо электричку с грифом под праву руку - и слабать пару блюзей... Любопытен я знать: он за кабацьку игру получает официально или чёрным налом в кепку? Налоги - плочены? Музикмен херов (непечатное)... Числился политиком - стал шарманщиком. Расходимся.