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Лопырева одним словом описала разгром сборной России

Лопырева одним словом описала разгром сборной России

Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.

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