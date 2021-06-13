Лопырева одним словом описала разгром сборной России

Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Известная телеведущая и посол Международной федерации футбола (ФИФА) Виктория Лопырева лаконично прокомментировала разгромное поражение национальной сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
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