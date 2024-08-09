Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    козла азера пристрелить, имущество национализировать, правоохранителей на зону! - метод Сталина, но Путин - слабак!😱Азербайджанец на ...
  • Татьяна Хуторская
    Вообще - то варианты "потешный полк" и " отправить украм.. " - это не смешно и не уместно! Вся эта ситуация с мерзким...«Собьёт самолёт -...
  • Nina Данилова
    До каких пор будут выдавать Россиское гражданство всем кому захочется.Ужас,беспредел похлеще 90-хАзербайджанец на ...

Азербайджанец на Лексусе сбил двоих детей, расстрелял посетителя кафе, а затем получил гражданство РФ. Вопиющая история из Новосибирска

Азербайджанец на Лексусе сбил двоих детей, расстрелял посетителя кафе, а затем получил гражданство РФ. Вопиющая история из Новосибирска

Интересная жизнь с Vera Star В Новосибирске абу-бандит на премиальной иномарке, находясь предположительно в состоянии наркотического опьянения, сбил двух детей, но по какому-то странному стечению обстоятельств его не стали арестовывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Да тут всех надо на зону! И ментов и следователя с прокурором, да, судя по всему и судью туда же...
Ответить
4 час.
Nina Данилова
До каких пор будут выдавать Россиское гражданство всем кому захочется.Ужас,беспредел похлеще 90-х
Ответить
2 час.
ЕБ
Елена Бреслова
козла азера пристрелить, имущество национализировать, правоохранителей на зону! - метод Сталина, но Путин - слабак!😱
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх