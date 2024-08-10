На форуме «Арктика-Регионы» обсудили медицину в труднодоступных уголках Поморья

В рамках форума прошла деловая сессия «Арктическая медицина: вызовы и перспективы». В ней приняли участие профильные эксперты из Архангельска, Республик Карелия и Якутия, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.
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