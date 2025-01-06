CertiK: "Потери криптосервисов в декабре снизились до минимальных $28 600 000"

Согласно информации компании CertiK, специализирующейся на кибербезопасности, декабрь стал самым спокойным месяцем 2024 года для криптовалютных компаний с точки зрения финансовых потерь от эксплойтов, взломов и мошеннических схем — общий ущерб составил $28 600 000.