CertiK: "Потери криптосервисов в декабре снизились до минимальных $28 600 000"

Согласно информации компании CertiK, специализирующейся на кибербезопасности, декабрь стал самым спокойным месяцем 2024 года для криптовалютных компаний с точки зрения финансовых потерь от эксплойтов, взломов и мошеннических схем — общий ущерб составил $28 600 000.
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