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Мировое обозрение

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На портрете Меркель заметили «пропавший» палец

На портрете Меркель заметили «пропавший» палец

Скандал вокруг официального портрета Ангелы Меркель разгорелся не из-за политики, а из-за анатомии. На картине кисти 28-летнего художника Жереми Кейраса у экс-канцлера отсутствует указательный палец на левой руке.

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