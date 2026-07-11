На портрете Меркель заметили «пропавший» палец

Скандал вокруг официального портрета Ангелы Меркель разгорелся не из-за политики, а из-за анатомии. На картине кисти 28-летнего художника Жереми Кейраса у экс-канцлера отсутствует указательный палец на левой руке.
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