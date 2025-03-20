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В Челябинске задержали гендиректора регионального оператора капремонта

В Челябинске задержали гендиректора регионального оператора капремонта

В Челябинске задержали руководителя структуры, распоряжающейся миллиардами рублей южноуральцев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали генерального директора регионального оператора капремонта региона Виктора Тихоненко.

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