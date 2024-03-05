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Названы лучшие шинные бренды в 2024 году: французы вне конкуренции

Шины являются, пожалуй, одними из самых важных расходников при эксплуатации любого автомобиля, ведь именно они участвуют в непосредственном контакте его с дорогой, а значит активным образом влияют как на ходовые характеристики, так и на безопасность машины.

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