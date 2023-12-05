Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила 25 своих солдат, пожелавших сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка российской армии с позывным Купол.
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