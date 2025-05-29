Публичная ссора Эммануэля Макрона и его супруги во время визита во Вьетнам вызвала бурную реакцию в СМИ.
Ах, испугать его несложно: Макрон оказался подкаблучником
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Обсуждать нечего,их разборки, Макрон,даже жена бьёт по морде
Ответить
11 час.
Валентин Щербаков
Даже муж бьёт Макрона по роде, совсем от рук отбился....
Ответить
9 час.
Надежда
Феминизация на западе-обычное дело. Вспомните поцарапанную рожу плюгавого шольца!) Так что Маню еще легко отделался)🤭
Ответить
4 час.
Свежие комментарии