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Аргументы недели

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Ах, испугать его несложно: Макрон оказался подкаблучником

Ах, испугать его несложно: Макрон оказался подкаблучником

Публичная ссора Эммануэля Макрона и его супруги во время визита во Вьетнам вызвала бурную реакцию в СМИ.

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Комментарии
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людмила михайлик
Обсуждать нечего,их разборки, Макрон,даже жена бьёт по морде
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11 час.
Валентин Щербаков
Даже муж бьёт Макрона по роде, совсем от рук отбился....
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9 час.
Надежда
Феминизация на западе-обычное дело. Вспомните поцарапанную рожу плюгавого шольца!) Так что Маню еще легко отделался)🤭
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4 час.
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