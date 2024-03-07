Комитет в конгрессе США поддержал законопроект о запрете TikTok

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Законопроект о запрете социальной сети TikTok поддержали в комитете по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США, передает агентство Reuters.
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