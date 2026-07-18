🇺🇸Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на саммите по обороне и инновациям в Пенсильвании: Наша разведка согласуется с некоторыми данными из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине.
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🇺🇸Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на саммите по обороне и инновациям в Пенсильвании: Наша разведка согласуется с некоторыми данными из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине.
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