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Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

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