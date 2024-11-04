4 ноября в Москве и Московской области ожидаются сильные осадки и похолодание

В понедельник, 4 ноября, жителям Москвы и Московской области следует приготовиться к сложной погоде. По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, но в то же время - небольшие, а местами и умеренные осадки в виде снега или мокрого снега с мокрым снегом без осадков.