Профессор Литвинова объяснила, чем мясной бульон полезен при простуде

Заведующий кафедрой технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ, профессор, доктор технических наук Елена Литвинова рассказала, что мясной и костный бульоны помогают при простуде за счет аминокислот, коллагеновых пептидов и минеральных веществ, сообщает Life.
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