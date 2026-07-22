Профессор Литвинова объяснила, чем мясной бульон полезен при простуде

Заведующий кафедрой технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ, профессор, доктор технических наук Елена Литвинова рассказала, что мясной и костный бульоны помогают при простуде за счет аминокислот, коллагеновых пептидов и минеральных веществ, сообщает Life.