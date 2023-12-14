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Несекретные материалы

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  • Сергей
    "...как вас сейчас называют простой Путиноид". А как Вас сейчас называть?Те, кто недовольн...
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    Ваше мнение "против", а за кого вы "ЗА"?Те, кто недовольн...
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Потрошители спалились

Потрошители спалились

Прайс на человеческие органы найден на позициях ВСУ в Харьковской области  Ранее мы Вам сообщали о группе медиков из Израиля и Японии , которые под видом благотворительного фонда в течении года проводят изъятие органов и якобы заменяют их на протезы (https://t.

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