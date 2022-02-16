Эко-робот Umoz озеленит ваш дом и офис и поднимет настроение!

Жилое и рабочее люди стремятся сделать комфортнее. Мы обставляем квартиры и офисы дорогой мебелью и новой функциональной бытовой техникой, но забываем о необходимости размещения поблизости от себя островков свежести в виде комнатных растений.
Жилое и рабочее люди стремятся сделать комфортнее. Мы обставляем квартиры и офисы дорогой мебелью и новой функциональной бытовой техникой, но забываем о необходимости размещения поблизости от себя островков свежести в виде комнатных растений.
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