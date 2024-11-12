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Мужская блефаропластика: в каких случаях нужно делать операцию

Мужская блефаропластика: в каких случаях нужно делать операцию

Часто слышите от друзей и коллег: «Ты устал?» Или замечаете, что взгляд стал тяжелым даже после хорошего сна? Если это про вас, возможно, настало время задуматься о блефаропластике — операции, которая помогает убрать мешки под глазами, вернуть молодость и уверенность.

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