Названа преграда для украинского «экономического чуда»

Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главными преградами для восстановления Украины после конфликта, заявил доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко.
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