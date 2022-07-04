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Дебют бывшей девушки Канье Уэста в Vogue, буллинг и Брэд Питт: лучшие обложки месяца

Дебют бывшей девушки Канье Уэста в Vogue, буллинг и Брэд Питт: лучшие обложки месяца

Обсуждаем яркие и знаковые обложки месяца. В новой подборке редактора моды Нади Бесчетниковой — дебют экс-девушки Канье Уэста Джулии Фокс в Vogue и Кристина Агилера, которая, кажется, пыталась повторить ее фирменный макияж глаз, новые технологии, меняющие моду, и, конечно же, Брэд Питт.

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