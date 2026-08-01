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Царьград

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NYT: США применили 900-килограммовую бомбу при ударе по жилому дому в Иране

NYT: США применили 900-килограммовую бомбу при ударе по жилому дому в Иране

Авиаудар по жилому району Ирана: США применили бомбу Mark-84, погибла семья с детьми.Американские военные нанесли авиаудар по жилому сектору в Иране, использовав одну из самых тяжёлых бомб в своём арсенале.

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