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Для кого земля: поможет ли передача участков в Совхозном в КБР уладить конфликт?

Для кого земля: поможет ли передача участков в Совхозном в КБР уладить конфликт?

На собрании жителей селения Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии 4 июля глава сельской администрации Хараби Дзамихов огласил распоряжение о передаче в муниципальную собственность земель сельхозназначения, которые ранее были федеральными.

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