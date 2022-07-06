Для кого земля: поможет ли передача участков в Совхозном в КБР уладить конфликт?

На собрании жителей селения Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии 4 июля глава сельской администрации Хараби Дзамихов огласил распоряжение о передаче в муниципальную собственность земель сельхозназначения, которые ранее были федеральными.
На собрании жителей селения Совхозное Зольского района Кабардино-Балкарии 4 июля глава сельской администрации Хараби Дзамихов огласил распоряжение о передаче в муниципальную собственность земель сельхозназначения, которые ранее были федеральными.
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