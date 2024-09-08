Пенсионный эксперт Власов: суд пересмотрел правила учета стажа 1990-х годов

Судебное решение открывает новые возможности для пенсионеров с трудовым стажем 1990-х годов. Прецедент позволяет включить в пенсионный стаж периоды работы за границей без подтверждения уплаты страховых взносов, что может привести к увеличению пенсионных выплат, рассказал эксперт Сергей Власов.