Пенсионный эксперт Власов: суд пересмотрел правила учета стажа 1990-х годов

Судебное решение открывает новые возможности для пенсионеров с трудовым стажем 1990-х годов. Прецедент позволяет включить в пенсионный стаж периоды работы за границей без подтверждения уплаты страховых взносов, что может привести к увеличению пенсионных выплат, рассказал эксперт Сергей Власов.
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