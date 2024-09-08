Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    На западе умные люди уже поняли этот развод с электромобилями, а наши дураки взялись за «зеленую» повестку с увеличен...В Петербурге на р...
  • Dash45
    кто б сомневался! Это не дояркой работатть!Ксения Шойгу побе...
  • Константин Самарин
    Видимо, японский шпиён пытался выкрасть секрет приготовления самогона из бульбы...В МИД Белоруссии ...

Пенсионный эксперт Власов: суд пересмотрел правила учета стажа 1990-х годов

Пенсионный эксперт Власов: суд пересмотрел правила учета стажа 1990-х годов

Судебное решение открывает новые возможности для пенсионеров с трудовым стажем 1990-х годов. Прецедент позволяет включить в пенсионный стаж периоды работы за границей без подтверждения уплаты страховых взносов, что может привести к увеличению пенсионных выплат, рассказал эксперт Сергей Власов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх