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Царьград

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10 продуктов, которые снижают риск развития рака

10 продуктов, которые снижают риск развития рака

Врач назвал 10 продуктов, которые снижают риск развития рака.Некоторые продукты обладают свойствами, которые могут замедлять рост раковых клеток, снижать воспалительные процессы и поддерживать иммунную систему.

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