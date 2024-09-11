Ивановский волейбольный клуб «Текстильщик» завоевал серебряные медали Кубка Дружбы

<p> Соревнования прошли в рамках Кубка России. На турнире в Каспийске был разыгран Кубок Дружбы памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, в котором приняли участие пять коллективов, представляющих Высшую лигу «А».
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