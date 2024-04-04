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ФСБ пресекла работу сети офисов по обналичиванию гривны в новых регионах РФ

ФСБ пресекла работу сети офисов по обналичиванию гривны в новых регионах РФ

Российские силовики пресекли деятельность сети офисов, которые занимались незаконным обналичиванием гривны на территории новых регионов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Запорожской области«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и ДНР», - говорится в публикации.

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