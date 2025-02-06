Медведев после поражения от Беллуччи ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, порассуждал о завершении карьеры после поражения от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи и выразил уверенность, что еще сможет вернуться в хорошей форме.
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