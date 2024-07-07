Впервые с 2006-го во вторую неделю мужского «Уимблдона» вышли семь игроков до 23 лет

В четвертый круг мужского «Уимблдона» вышли семь игроков не старше 23 лет. Это 20-летние Джованни Мпетши Перрикар и Артур Фис, 21-летние Бен Шелтон, Карлос Алькарас и Хольгер Руне и 22-летние Янник Синнер и Лоренцо Музетти.