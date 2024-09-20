Артур Сухих: "Основная проблема после пандемии - потеря людей" 

Основная проблема лиц, занимающихся шоу-бизнесом и энтертейнментом, состоит в потере людей, технического персонала, поскольку многие инженерные профессионалы не вернулись в страну после пандемии, уехав на заработки в период простоя.
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