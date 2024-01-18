В Литве назвали условие для победы Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал условие для победы Украины. По его словам, союзникам Киева следует в десятки раз увеличить поставки вооружений, предоставив Вооруженным силам Украины (ВСУ) 400 вместо 40 ракетных установок HIMARS, а также 1000 танков.
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