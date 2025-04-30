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Карлсон допустил причастность Украины к покушению на Трампа

Правительство Украины может быть причастно к покушению на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли, которое опубликовано на YouTube.

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