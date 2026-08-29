Космическая любовь Юрия и Валентины Гагариных

Первому космонавту Юрию Гагарину всегда будет только 34 года — именно столько отмерила ему судьба. Юрий Алексеевич прожил короткую, но очень яркую и насыщенную жизнь, в которой было много всего.
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