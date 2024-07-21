CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном приглашении российской делегации на второй саммит мира свидетельствуют о готовности к переговорам, заявила заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич в интервью CNN.
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