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Марсоход "Чжужун" раскрыл тайну древнего океана на Красной планете

Марсоход "Чжужун" раскрыл тайну древнего океана на Красной планете

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил на Марсе следы древнего океанического побережья. Исследование, проведенное китайскими и российскими учеными в равнине Утопия, указывает на существование океана в прошлом Красной планеты.

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