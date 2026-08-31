«Самая дорогая дыра в земле в мире»: сколько Сталин потратил на строительство метро?

Московский метрополитен — это не просто транспортная система, а подземный дворец, памятник эпохе, символ амбиций и, как ни парадоксально, колоссальных трат.
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