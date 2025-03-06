🔥Очередное ЧП взбудоражило общественность. Поздно вечером в переулке Восточном, в бывшем здании Санэпидемстанции, возникло возгорание.
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🔥Очередное ЧП взбудоражило общественность. Поздно вечером в переулке Восточном, в бывшем здании Санэпидемстанции, возникло возгорание.