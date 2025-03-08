Премьер Катара: кризис на Украине не будет урегулирован без переговоров сторон

Украинский кризис не будет урегулирован без прямых переговоров между сторонами. Об этом заявил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону руководитель правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
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