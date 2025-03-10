Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупателей

Неумолимо приближается 5 апреля, и хотя Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно заявлял, что может продлить отсрочку на вступление запрета на работу TikTok в США, это не подразумевает его бездействие в поиске потенциальных покупателей.
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