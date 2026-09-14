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Ивановские новости

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Ивановца без прав задержали пьяным за рулём «Опеля»

Ивановца без прав задержали пьяным за рулём «Опеля»

Ранее мужчина дважды привлекался к ответственности за пьяную езду и лишён прав до 2027 года. В январе 2026 года он снова сел за руль пьяным, отказавшись от медицинского освидетельствования.

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