Ивановца без прав задержали пьяным за рулём «Опеля»

Ранее мужчина дважды привлекался к ответственности за пьяную езду и лишён прав до 2027 года. В январе 2026 года он снова сел за руль пьяным, отказавшись от медицинского освидетельствования.
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