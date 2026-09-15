Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе кайнар линиясе 400дән артык шалтырату кабул иткән

Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясе 424 мөрәҗәгать кабул иткән. Бу хакта ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев республика Хөкүмәте йортында узган брифингта хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым