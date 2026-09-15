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Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе кайнар линиясе 400дән артык шалтырату кабул иткән

Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясе 424 мөрәҗәгать кабул иткән. Бу хакта ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев республика Хөкүмәте йортында узган брифингта хәбәр итте.

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