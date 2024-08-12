В Усть-Куте простились с погибшим бойцом СВО

Прощание с погибшим на СВО 42-летним Александром Ветошкиным прошло в Усть-Куте. Военнослужащий погиб 20 июня 2024 года при выполнении задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает администрация города.
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