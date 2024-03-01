В Смоленской области будут восстановлены объекты культурного наследия

В стране сформируют соответствующую долгосрочную программу В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого глава государства не только говорил о положении в стране, но и обозначил конкретные цели по развитию государства на ближайшие шесть лет.