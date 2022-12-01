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Марочко: уничтожение складов ВСУ заставляет украинских военных экономить боеприпасы

Марочко: уничтожение складов ВСУ заставляет украинских военных экономить боеприпасы

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что регулярное уничтожение ВС России складов ракетно-артиллерийского вооружения вынуждает ВСУ экономить боеприпасы.

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