Трамп: Харрис гарантированно втянет США в мировую войну при победе на выборах

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах она "гарантированно" втянет страну в третью мировую войну, продолжив агрессивную риторику.
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