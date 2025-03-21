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Карикатура на демократию: зачем Запад терзает Румынию

Карикатура на демократию: зачем Запад терзает Румынию

REUTERS/Andreea Campeanu Вряд ли удастся перечислить все способы нарушения воли народа.В ноябре на первом туре выборов президента Румынии первое место занял Джорджеску, отрицательно относящийся к требованиям бюрократии ЕС и НАТО.

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