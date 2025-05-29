Маск уходит из администрации Трампа: работа в DOGE подошла к концу

У Маска истёк срок на позиции специального госслужащего.Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации Дональда Трампа, где он возглавлял управление по оптимизации деятельности правительства США (DOGE).
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