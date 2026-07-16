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Царьград

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Лукашенко вручил награды Зацепину и Захлевному на "Славянском базаре"

Лукашенко вручил награды Зацепину и Захлевному на "Славянском базаре"

Александр Лукашенко вручил награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" российскому композитору Александру Зацепину и белорусскому композитору Леониду Захлевному на 35-м "Славянском базаре в Витебске".

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